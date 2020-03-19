Минфин начинает продажу валюты в рамках сделки по госпакету Сбербанка
19.03.2020, 9:15, Новости дня
Минфин РФ сообщил о начале продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ): министерство перечислило купленную по бюджетному правилу за 2019 год валюту и сразу начинает ее продавать.
Валюта продается для финансирования сделки по покупке у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Минфин 16 марта перечислил в Фонд национального благосостояния (ФНБ) валюту, купленную на дополнительные нефтегазовые доходы в 2019 год. После перечисления объем средств ФНБ достиг 12,2 триллионов рублей.
Объем ФНБ на 1 марта 2020 года составлял 8,25 триллиона рублей.
Днем ранее президент России Владимир Путин подписал закон о покупке 52,3% акций Сбербанка кабинетом министров РФ у Банка России.
Российское правительство выкупит пакет акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Ранее планировалось, что сделка будет совершена на рыночных условиях, а акции банка будут проданы по средней цене за 6 месяцев, однако условия сделки были доработаны из-за волатильности на финансовых рынках.
Акции Сбербанка, согласно новым условиям, будут проданы правительству по цене за месяц до сделки. Кроме того, в переработанном законопроекте нет сроков и графика перевода прибыли от сделки в бюджет.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет