Минфин начинает продажу валюты в рамках сделки по госпакету Сбербанка

19.03.2020, 9:15, Новости дня

Минфин РФ сообщил о начале продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ): министерство перечислило купленную по бюджетному правилу за 2019 год валюту и сразу начинает ее продавать.

Валюта продается для финансирования сделки по покупке у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.

Минфин 16 марта перечислил в Фонд национального благосостояния (ФНБ) валюту, купленную на дополнительные нефтегазовые доходы в 2019 год. После перечисления объем средств ФНБ достиг 12,2 триллионов рублей.

Объем ФНБ на 1 марта 2020 года составлял 8,25 триллиона рублей.

Днем ранее президент России Владимир Путин подписал закон о покупке 52,3% акций Сбербанка кабинетом министров РФ у Банка России.

Российское правительство выкупит пакет акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее планировалось, что сделка будет совершена на рыночных условиях, а акции банка будут проданы по средней цене за 6 месяцев, однако условия сделки были доработаны из-за волатильности на финансовых рынках.

Акции Сбербанка, согласно новым условиям, будут проданы правительству по цене за месяц до сделки. Кроме того, в переработанном законопроекте нет сроков и графика перевода прибыли от сделки в бюджет.