Ученые Оксфордского университета разработали экспресс-тест на коронавирус

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19.03.2020, 9:09, Разное

Учёные Оксфордского университета разработали и испытали новый экспресс-тест на коронавирус. Он позволяет всего за 30 минут обнаружить COVID-19 в организме человека.
В настоящее время сбор анализов и дальнейшее изучение их с целью выявления коронавируса занимает минимум два часа. При этом необходимы лаборатория и квалифицированный специалист. Также минусом является и тот факт, что на ранних стадиях обнаружить вирус в теле человека практически невозможно, так как его концентрация слишком мала.

Исследователи из Оксфордского университета, под руководством профессора Вэй Хуана, решили сразу несколько недочётов диагностики и создали очень простой и доступный метод. Он основывается на распознавании РНК COVID-19 и первые тесты показали, что находит ее с очень высокой точностью даже на ранних стадиях. Также для результата потребуется подождать всего 30 минут, а провести тест можно даже в домашних условиях.

Учёные намерены провести масштабные клинические испытания на территории Великобритании. После этого они займутся разработкой специальных наборов, которые помогут правительству более оперативно выявлять заболевших и помещать их в карантин. Главным недостатком на данный момент нового теста является необходимость поддерживать одинаковую температуру во время всего процесса анализирования образцов.



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