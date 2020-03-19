О первой смерти от коронавируса сообщил Минздрав Мексики

19.03.2020, 9:09, Разное

В Мексике зафиксирован первый смертельный случай от заболевания, развитие которого провоцирует коронавирус COVID-19. Об этом рассказали представители мексиканского министерства здравоохранения республике.

В записи указано, что первые симптомы у умершего появились еще 9 марта. Болезнь протекала тяжело, поскольку у него также был диабет. Скончался пациент 19 марта, Минздрав принес соболезнования всем родным и близким умершего. Его возраст, а также место, где он мог заразиться, в министерстве не сообщили.

Стоит отметить, что в среду главный эпидемиолог Мексики Хосе Аломия отмечал, что количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в стране достигло отметки 118 человек. При этом у всех болезнь протекала без особых осложнений. О первом заразившемся мексиканце государство сообщило 28 февраля.