Супруга Джигана Оксана Самойлова: «Это был худший месяц в моей жизни»

19.03.2020, 9:09, Разное

Супруга рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного как Джиган, на странице в Instagram опубликовала новое фото сына Давида. В подписи к посту Оксана Самойлова призналась, что не может сейчас в полной мере наслаждаться материнством из-за проблем в семье, а прошедший месяц назвала «худшим в своей жизни».

Вчера, 18 марта, исполнился ровно месяц со дня рождения четвёртого ребёнка Джигана и Самойловой. В недавней публикации жена рэпера констатировала, что на фоне происходящих в семье событий так и не смогла рассказать подписчикам ничего о своём малыше – «самом милом и любимом мальчике на свете». Казалось бы, супруги с рождением Давида должны были стать счастливее, однако вскоре после выписки мамы с новорожденным из клиники Джиган начал вести себя несколько неадекватно, вследствие чего его поместили в рехаб, где он проходит лечение от пагубных зависимостей.

Оксана Самойлова не скрывает, что в последний месяц разрушается строящаяся почти десятилетие семья, поэтому сейчас она не готова снимать и публиковать «беззаботные ролики», потому как не желает «грузить» подписчиков «своими печалями». Супруга Джигана не собирается делать вид, что в их жизни нет негатива, но и рассказывать об этом в соцсетях тоже не планирует. По словам Самойловой, сейчас проблема усугубляется тем, что она с детьми пока не может вернуться в Россию и вынуждена переживать сложное время за океаном, ослабленная морально, с «горящей адским пламенем душой».