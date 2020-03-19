Власти РФ назвали СOVID-19 «одним из худших кризисов» в здравоохранении за 50 лет

19.03.2020, 9:08, Новости дня

Правительство РФ назвало СOVID-19 одним из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет.

«Сегодня ситуация характеризуется как глобальная пандемия. Это один из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет», – передает РИА «Новости» сообщение о мерах по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции, размещенном на сайте кабмина.

В документе указано также, что ограничительные меры, введенные Россией для предупреждения завоза коронавируса на территорию страны, при необходимости будут корректироваться с учетом анализа эпидемической ситуации в зарубежных странах.

«В дальнейшем при необходимости ограничительные меры будут корректироваться с учетом анализа эпидемической ситуации в зарубежных странах. Все решения направлены исключительно на защиту здоровья населения России», – говорится в документе.

Там также указано, что РФ обладает значительным ресурсом для реагирования на такие угрозы, как коронавирусная инфекция.

«Благодаря созданной службе обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, финансовой поддержке научных исследований и разработок в этой сфере РФ обладает значительным ресурсом для реагирования на подобные угрозы», – говорится в документе.

В правительстве отмечают, что его работа в предыдущие два с половиной месяца «позволила держать ситуацию под контролем и дала запас ценного времени для разработки дополнительных мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции».

В кабмине напомнили, что это заболевание в подавляющем большинстве случаев протекает в лёгкой форме, инкубационный период длится до 14 дней, а заболевший может передавать инфекцию до появления симптомов.

«К группе риска относятся пожилые люди – у них болезнь может протекать с тяжёлыми осложнениями», – говорится в сообщении.

При этом смертность от новой инфекции значительно ниже, чем от вызываемых другими коронавирусами атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Ранее иммунолог рассказала, как защититься от коронавируса в общественном транспорте.