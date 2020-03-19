Врач назвал альтернативу медицинской маске

19.03.2020, 9:08, Новости дня

Альтернативой медицинской маски может служить бинт, в крайнем случае – шарф. При этом для защиты от воздушно-капельных инфекций необходимо защищать и глаза, рассказал директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Викулов сообщил, что для профилактики коронавируса медики рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию в общественных местах и носить медицинские маски, передает радио Sputnik.

При этом маски уже давно стали редкостью в аптеках, но их еще можно найти в Сети за внушительные деньги.

«Маска должна быть четырехслойной. Можно сделать маску из подручных средств, например, из марли. Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок. Но если рядом не будет других средств и будут кашляющие и чихающие, не помешает закрыться шарфом», – рассказал Викулов.

Такие маски будут одноразовые, их можно использовать не более двух часов. Предназначены для тех, кто уже заболел, кто ухаживает за заболевшим и для всех групп риска.

Эксперт отметил, что «в соцсетях фигурируют видео-рекомендации, что нужно пропитывать маски прополисом, эфирными маслами», однако «это абсолютно не обязательно».

«Для защиты от вирусных инфекций важен механический барьер, а не пропитка антисептиками. К тому же у некоторых людей есть аллергия на подобные компоненты», – добавил он.

От ряда инфекций, особенно воздушно-капельных, нужно защищать и глаза, указал Викулов.

«Если мы говорим про капельные инфекции, про новую инфекцию COVID-19, заражение происходит при попадании в дыхательные пути или на слизистые оболочки. Поэтому глаза тоже нужно защищать. Можно надевать «нулевые» очки (без диоптрий), специальные медицинские очки. Обычные солнцезащитные очки представляют определенную защиту, хоть и не абсолютно закрывают глаза», – отметил он.

Ранее президент РФ Владимиру Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам. Он подчеркнул, что официальные органы власти предоставляют «оперативную, максимально полноценную и абсолютно достоверную информацию».

Кроме того, в ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

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