Трамп подписал закон об оборонном производстве

19.03.2020, 9:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном производстве, позволяющий принуждать бизнес выполнять заказы для военных нужд, но на этот раз речь идет о борьбе с коронавирусом COVID-19.

Как пишет «Коммерсант», Трамп сообщил, что применяться закон будет только, если в США ухудшится ситуация с коронавирусом.

«Надеюсь, в этом не будет необходимости», – написал он в Twitter.

Действие закона может быть распространено на производство респираторов, масок, аппаратов для искусственной вентиляции легких и других средств для борьбы с COVID-19.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире насчитывается более 200 тыс. инфицированных новым коронавирусом, более 8 тыс. заразившихся умерли.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.