 

Россиян могут запереть дома из-за коронавируса

19.03.2020, 9:05, Разное

В правительстве России обсуждают возможность перенять опыт стран, где были зафиксированы крупные вспышки эпидемии: Китая, Италии, Франции и Испании. Он подразумевает отмену всех массовых мероприятий, перевод граждан на удаленную работу и дезинфекцию общественных мест.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на близкий к правительству источник, власти также рассматривают возможность изолировать на дому всех, у кого появились симптомы респираторной инфекции. Кроме того, заболевшим придется вызывать врача. При этом режим работы граждан будет пересмотрен. Собеседник журналистов отметил, что многим такие шаги могут показаться лишними, однако именно их эпидемиологи считают лучшими для борьбы с пандемией.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 219 тысяч. Почти девять тысяч из них погибли, выздоровели более 84 тысяч человек.



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