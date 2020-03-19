Оперштаб опроверг введение комендантского часа в Москве

19.03.2020, 8:53, Новости дня

Сообщения в соцсетях о введении комендантского часа в Москве в связи с коронавирусом не являются достоверными, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Ранее в Сети появилась информация о том, что власти Москвы планируют закрыть город на карантин и ввести комендантский час, передает РИА «Новости».

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что распространяемая информация о введении комендантского часа в столице является ложной. Просим доверять только официальным источникам информации», – говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин призвал не верить вбросам и фейкам по поводу коронавируса в России. Глава государства подчеркнул, что официальные органы власти предоставляют «оперативную, максимально полноценную и абсолютно достоверную информацию».

Напомним, до 10 апреля в Москве и Подмосковье запрещаются любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек. Общее число заболевших коронавирусом в РФ – 147 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.