Жена Джигана Оксана Самойлова о ситуации в семье: Это был худший месяц в жизни

19.03.2020, 8:46, Разное

Вчера был ровно месяц, как на свет появился сын рэпера Джигана (он же Денис Устименко-Вайнштейн) и его супруги Оксаны Самойловой – Давид. Но рождение малыша не скрепило некогда идеальную семью, а, напротив: последний месяц, по признанию Оксаны, стал худшим в ее жизни. Правда связано это вовсе не с долгожданным ребенком, а с Джиганом, не так давно побывавшем в психиатрической лечебнице Майами.

Сын Оксаны Самойловой и Джигана – Давид

Сегодня месяц Давидику! Со всеми этими событиями я даже не смогла рассказать вам, какой он, мой сын. Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться все, что строилось 10 лет. Не знаю, что еще можно сказать… Снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что, грузить вас своими печалями – не хочу, делать вид, что ничего не случилось, я не собираюсь, но и рассказывать все в соцсетях – не буду. Так же, как и ходить на всякие передачи,

– написала в Instagram Оксана, отметив, что очень хочет вернуться в Россию, но такой возможности пока нет:

Ситуация усложняется тем, что мы все еще не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем… Но я уже целый месяц – мама самого милого и любимого мальчика на свете!

Оксана Самойлова с сыном ДавидомНапомним, драма, развернувшаяся в семье Джигана и Оксаны Самойловой, началась в первой половине марта. Сперва артист шокировал общественность странными роликами: в неадекватном состоянии он снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. Джиган сбрил бороду и брови, после признался, что находится “в психушке”. Как удалось узнать СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. Что стало причиной подоброго поведения рэпера – официально неизвестно, но в Instagram-историях он намекнул на то, что у него диагностировали биполярное расстройство.

Кроме того, по Сети “гуляет” ролик, где мужчина, очень похожий на музыканта, развлекается в компании неизвестной девушки. Ситуацию накалила перепалка Джигана с другим рэпером – Гуфом. Денис назвал его наркоманом, на что тот поспешил заверить всех зрителей эфира, что часто встречается с Джиганом в стриптиз-клубе.

Оксана Самойлова и Джиган с сыном ДавидомДаже не знаю, с чего начать. Я бы просто промолчала, но, учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверно, какие-то комментарии мне всe-таки придется дать. Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания,

– прокомментировала тогда ситуацию Оксана. Напомним, она вышла замуж за Джигана в 2012 году. Помимо новорожденного сына, у пары подрастают три дочери: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя.

Оксана Самойлова и Джиган с детьми Оксана Самойлова и Джиган с сыном Давидом