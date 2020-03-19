Трое украинских военных получили ранения на Донбассе

19.03.2020, 8:43, Новости дня

18 марта в результате обстрелов боевиков трое украинских военных получили боевые травмы. Об этом 19 марта в Facebook проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В течение суток боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня.

“Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, – рассказали в пресс-центре.

В штабе добавили, что с начала текущих суток боевики два раза обстреляли позиции украинских военных, никто не пострадал.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

В МИД Украины сообщали, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.