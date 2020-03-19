Коронавирусом заразились около 219 тысяч человек, из них более 84 тысяч вылечились

19.03.2020, 8:43, Новости дня

По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 тысяч 815 человек, сообщает Институт Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.

Больше всего заболевших в Китае – 81 тыс. 138 человек, Италии (35 тыс. 713), Иране (17 тыс. 361) и Испании (14 тыс. 769). При этом 81 тыс. 114 человекам удалось вылечится, 8 тыс. 810 – погибли.

Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в Китае (3 тыс. 130), Италии (2 тыс. 978) и Иране (1 тыс. 135).

По данным института, коронавирусом инфицированы люди в 156 странах. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, короновирус зафиксирован у 166 странах.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.