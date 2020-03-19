 

S7 и «Победа» получили разрешение на вывоз россиян из Черногории

19.03.2020, 8:30, Новости дня

Авиакомпания S7 получила разрешение на выполнение рейса для вывоза российских туристов из Черногории, сообщил представитель компании.

«19 марта рейс S7 3534 в Москву будет выполнен из аэропорта «Подгорица». Вылет в 14.40 местного времени. Пассажиры могут добраться до Подгорицы самостоятельно или с помощью организованного трансфера. Сбор в аэропорту Тивата для трансфера в Подгорицу в 10.30», – цитирует РИА «Новости» представителя S7.

По ее словам, в настоящее время сотрудники контактного центра S7 Airlines связываются с пассажирами.

Также разрешение на выполнение двух рейсов для вывоза россиян из Черногории получила авиакомпания «Победа». 

«Дорогие клиенты, находящиеся сейчас в Черногории и имеющие билеты на рейс «Победы» в Москву 17, 18 и 19 марта. Мы получили разрешение на два вывозных рейса в Москву с вылетом 19 марта», – сообщается на странице лоукостера в Instagram.

Рейсы запланированы на 18.50 и 21.50 по местному времени. Оба рейса будут выполнены из Подгорицы вместо Тивата.

Ранее власти Черногории выдали разрешение на выполнение только одного чартерного рейса с российскими гражданами, которые хотят вылететь из Тивата, однако лоукостер «Победа» в среду не получил разрешение на вылет рейса в Москву с россиянами.

Напомним,Совфеде заявили, что власти Черногории по сути взяли российских граждан в заложники. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию критической.

До этого лоукостер «Победа» сообщил, что не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата – Черногория выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.



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