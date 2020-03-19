 

Nvidia перенесла дату премьеры новых видеокарт серии Ampere

19.03.2020, 8:30, Разное

Американская технологическая компания Nvidia, специализирующаяся на разработке графических процессоров и SoC, перенесла дату премьеры новых видеокарт серии Ampere. Причиной называют не только ситуацию с пандемией коронавируса в мире, но и желание оценить возможности готовящегося к дебюту процессора AMD с архитектурой RDNA2.
Последний станет основой для видеокарт Radeon, о выходе которых говорят уже достаточно давно, но информации о них по-прежнему мало. Ожидается, что новинки AMD без учёта архитектурных улучшений будут иметь производительность примерно на 30% выше, чем, к примеру, видеокарта Radeon RX 5700 XT. Недавно стало известно, что компания Nvidia переносит дату премьеры серии Ampere на последний квартал текущего года, что даст возможность презентовать новые AMD и «переждать» сложности в сфере IT, сложившиеся из-за коронавируса.

Утечки о видеокартах нового поколения от Nvidia говорят о том, что они получат GPU GA с 3084 ядрами CUDA. В данном случае речь идёт о RTX 3080. Некоторые инсайдеры утверждают, что ядер CUDA может быть в два раза больше, при условии увеличения их количества в каждом из блоков SM. То же самое касается и ядер RT. Таким образом станет возможным снижение проседания производительности при активации эффектов с трассировкой.



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