Playboy решил прекратить выпуск печатной версии из-за коронавируса

19.03.2020, 8:16, Новости дня

Компания Playboy Enterprises, которая издает мужской журнал Playboy, намерена прекратить регулярный выпуск его печатной версии в США, сообщил руководитель данной фирмы Бен Кон.

Кон дал высокую оценку качеству печатной версии журнала, однако подчеркнул, что ее получает «лишь часть поклонников» издания. Он отметил, что весенний номер журнала, который выйдет в течение недели, будет «последним печатным изданием» от Playboy Enterprises в США в текущем году.

Ранее печатная версия журнала выходила один раз в сезон. По словам главы Playboy Enterprises, это решение принято, в частности, на фоне вызванных распространением нового коронавируса «помех в производстве контента и в цепочке поставок», передает ТАСС.

Кон подчеркнул, что сетевая версия издания по-прежнему будет выходить. По его словам, в 2021 году Playboy Enterprises также выпустит «свежие и инновационные печатные предложения в различных новых формах». В их число, по его словам, могут войти «специальные выпуски».

В январе 2018 года Кон сообщил, что руководство компании Playboy Enterprises «серьезно задумывается» о прекращении выпуска печатной версии мужского журнала Playboy в течение этого года, «хотя окончательное решение еще не принято».