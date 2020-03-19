Календарь: 19 марта – День трижды героя СССР летчика-аса Покрышкина

19.03.2020, 8:11, Новости дня

В этот день в 1913 году родился легендарный летчик-ас Второй мировой войны Александр Покрышкин.

«Внимание, внимание! В небе Покрышкин!» – гремело во всех шлемофонах пилотов Люфтваффе. Немецкие асы спешили предупредить друг друга, ведь для них, Покрышкин в небе – это верная гибель. Александр Иванович Покрышкин – стратег авиации – сумел отобрать верховенство в воздухе у немецких Мессеров и Юнкерсов.

Он разработал совершенно новую тактику ведения воздушного боя, которую распространили по всему фронту. Его формула боя: высота – скорость – огонь – маневр. Не раз Покрышкин был на волоске от смерти, но однажды, поверив в судьбу, перестал прятаться от пуль. Он часто вступал в неравный бой: четверо против пятидесяти, трое против двадцати трех, один против восьми. И в группе всегда брал на себя самые трудные задачи. Он одержал 65 официальных побед в боях.

Александр Покрышкин стал живой легендой, орудием советской пропаганды. За годы войны он был трижды награжден Золотой звездой и стал первым в истории трижды Героем Советского Союза. Кстати сказать, Покрышкин был удостоен высших наград 19 стран Европы и Америки, Азии и Африки. Всего же этой цифры достигли лишь 7 наших лётчиков. В августе 1944 года, выступая в американском конгрессе, президент США Франклин Рузвельт назвал Покрышкина лучшим воздушным асом Второй мировой войны.

После войны Покрышкин служил на командных должностях в ПВО, а в 1968 году стал заместителем главнокомандующего Войск ПВО страны. В этот же период он окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе (1948), а затем – Военную академию Генерального штаба (1957). В декабре 1972 года ему было присвоено воинское звание «маршал авиации». В 1972-1981 годах Александр Иванович занимал пост председателя ДОСААФ СССР, а затем вплоть до самой смерти был военным инспектором-советником Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Кандидат военных наук, депутат Верховного Совета СССР нескольких созывов – Покрышкин также является автором книг: «Крылья истребителя», «Твоя почётная обязанность», «Небо войны», «Познать себя в бою».

Он награжден многими орденами и медалями. Умер знаменитый летчик Александр Иванович Покрышкин в возрасте 72 лет 13 ноября 1985 года в Москве, был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Праздники 19 марта:

День моряка-подводника России.

Международный день клиента.

Час Земли – с 20:30 до 21:30 по местному времени.

События дня:

1474 г. – в Венеции приняли закон об охране изобретений – первый в мире закон об охране авторского права.

1898 г. – Государственный Русский музей принял первых посетителей.

1899 г. – открылась первая в России и Петербурге станция «скорой помощи».

Именинники:

Елена, Константин, Максим, Федор.

Родились:

Валерий Леонтьев (1949 г.) – советский и российский эстрадный певец.

Надежда Бабкина (настоящая фамилия Заседателева) (1950 г.) – российская певица.

Брюс Уиллис (1955 г.) – американский киноактер.