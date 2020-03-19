Зловещие Красные комнаты или самая мрачная легенда Даркнета

19.03.2020, 8:11, Разное

Мы живем в эпоху беспрецедентного доступа к информации и общению с другими людьми. Благодаря Интернету, мы можем делать огромное количество вещей, не выходя из дома.

В основном это рассматривается с положительной точки зрения, однако тут есть и очень темная сторона, которая существует благодаря человеческой природе. Всегда будут существовать куда более гнусные личности с коварными замыслами.

Интернет полон странных, темных и страшных историй, которые существуют на границе психического восприятия, позволяющего отделять выдумку от реальности. И одна из самых тревожных вещей, это слухи о существовании так называемых Красных комнат.

Для того, чтобы понять, что такое Красные комнаты, надо понимать концепцию Даркнета – теневого или темного Интернета. Это область сети, которая существует на ином уровне, куда через обычные браузеры и поисковики не попасть.

Даркнет часто сравнивают с океанской бездной, где верхний слой воды, куда попадает солнечный свет, это сайты, на которые идет основной интернет-трафик, а вот в "бездну" проникнуть не так просто, нужны специальные программы или пароли (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Из-за этого Даркнет стал местом, где можно найти самые пугающие вещи и самых странных и страшных людей. Сюда стекаются для проведения сделок с наркотиками, торговли людьми, незаконной продажи человеческих органов, оружием, детской порнографии, шпионских данных и куда более худших вещей.

Тематическое фото

Если сравнивать Интернет с океаном, то Даркнет не просто очень глубокая бездна, но нечто холодное, существующее в кромешной темноте и населенная жуткими существами, для которых именно такие условия являются оптимальными. И их огромное количество! По некоторой оценке, в Даркнете можно найти в 500 раз больше разных "сайтов", чем в официальном интернете.

Где-то в этом темноте существуют Красные Комнаты. Это термин был взят из фильма ужасов 1983 года "Видеодром", в котором в прямом эфире в помещении, окрашенном красным цветом, показывали пытки человека. То есть Красными Комнатами в Даркнете называются места, где за определенную плату онлайн можно посмотреть реальные пытки или даже убийства людей.

Подобные ролики называются снафф-видео и они чем-то похожи на интернет-версию фильма "Хостел". На такие ролики всегда полно желающих, нередко это богатые и скучающие в своем благополучии люди, которые хотят таким образом удовлетворить свои самые жестокие фантазии.

Ролики могут варьироваться от простого преследования жертвы, до изнасилования, пыток, пыток до смерти или прямого убийства. За просмотр в основном идет оплата биткоинами или иной криптовалютой.

Люди, которым нравятся такие видео, как правило сами слишком брезгливы и трусливы для того, чтобы в реальности самостоятельно напасть на человека, однако через онлайн просмотр они могут удовлетворить все свои ненормальные желания от разного уровня вуайеризма до… бесконечности на самом деле, ведь в Красных комнатах можно найти "продукт" на любой извращенный вкус.

Тематическое фото

Все это даже звучит отвратительно и мерзко, однако факт существования Красных Комнат нередко оспаривается, ведь найти их в Даркнете или вообще невозможно иди крайне сложно. Поэтому чаще всего их считают чем-то вроде городской легенды. Тем ни менее ходят слухи не просто о Красных Комнатах, но о специализированных Красных Комнатах.

Одна из них якобы была создана педофилом-извращенцем Питером Скалли, который отбывает пожизненный срок в тюрьме на Филиппинах за многочисленные эпизоды детской порнографии, изнасилования и убийств.

Согласно слухам, в 2011 году Скалли жил на острове Минданао и там "работал", снимая видео с детской порнографией, а ролики онлайн демонстрировал в Даркнет в Красную комнату, где их за внушительную плату могли смотреть извращенцы.

И хотя нет никаких реальных доказательств существования подобной Красной Комнаты. Скалли был арестован в 2015 году якобы как раз после того, как кто-то случайно обнаружил останки девочки Рози, которая появлялась в видео, выложенным им в Даркнет.

С одной стороны кажется, что подобное не является невозможным, с другой все это все-таки куда больше похоже на крипипасту. Проблема заключается в том, что сам Даркнет, а конкретно специализированные браузеры Тор, не подходят для просмотра потокового онлайн видео.

Также, как упоминалось выше, нет никаких доказательств того, что эти Красные комнаты существуют. Нет даже хотя бы одного скриншота с подобного онлайн-видео. Однако достаточно людей, уверяющих, что все это и правда существует.

Тематическое фото

На социальном сайте Quora, в частности, один из комментаторов так ответил на вопрос о реальности Красных Комнат:

"Для тех, кто говорит, что Красные комнаты невозможны из-за ограничений возможностей Тора, я скажу, что через Тор все-таки можно передавать и смотреть потоковые видео. Да, я говорю, что Красные комнаты реальны, но попасть туда не так легко, всегда нужен специальный человек, который "откроет дверь".

Заходить туда можно лишь на свой страх и риск. Но вы никогда не услышите, чтобы люди публично обсуждали Красные комнаты и потому большинство полагает, что они не существуют, потому что это слишком сумасшедшая вещь. Однако в фильмах вроде "Хостел 3" можно увидеть пример такой Красной Комнаты".

Интересно, что понятие Красной Комнаты может иметь отношение к жуткой городской легенде из Японии, родом из 1990-х. Если вы входите в Даркнет и начинаете блуждать по нему, то в какой-то момент перед вами возникнет всплывающее окно и странный детский голос спросит "Тебе нравится Красная комната?"

Если нажать на это окно, то может появиться список людей, умерших после того, как они нажали на это окно, или же пользователь окажется в Красной Комнате, где онлайн идет трансляция видео с самыми кошмарными вещами.

Также если нажать по этому окну, то якобы в ваш компьютер проникнут некие демонические силы, которые склонят вас к самоубийству, в том числе к самоубийству в прямом эфире с трансляцией в красную комнату. Само название Красная комната якобы идет от того, что люди перед смертью окрашивали стены этой комнаты своей кровью.