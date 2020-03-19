 

В Южной Корее ученые придумали способ ликвидации раковых клеток

19.03.2020, 8:09, Разное

Эксперты из Южной Кореи показали, как верно подобранная смесь заряженная частиц способна ликвидировать лизосомы раковых клеток. Зловредная клетка погибает, потеряв данные органоиды.
Раковые клетки могут в неограниченном объеме размножаться и противиться разным способам лечения, но у них также присутствуют уязвимости. Южнокорейские врачи решили создать новую методику к терапии рака. В процессе работы им удалось создать вещество из отрицательно и положительно заряженных наночастиц, оседающих на злокачественных структурах, после чего попадающих внутрь лизосом. Там они превращаются в кристаллы, провоцируя их гибель.

Основной целью экспертов была попытка сделать технологию безопасной для здоровых клеток и этого удалось добиться. Для этого исследователи соединили в единой смеси 20% отрицательных и 80% положительных наночастиц. Проведенные опыты с клетками рака легких, груди, меланомы, саркомы показали эффективность заряженных элементов. При этом смесь не нанесла вреда здоровым образованиям.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Оборотень в Дефайенсе: Массовые наблюдения волосатого монстра в 1972 году

22.02 / При низкокалорийной диете активизируется сексуальная жизнь

11.02 / Ученые обнаружили астероид с необычным орбитальным кругом

23.02 / «Я и мои защитники»: Анастасия Решетова опубликовала милое фото с Тимати и малышом

04.03 / Мнение: Поддельные подписи Родченкова

18.02 / Мнение: Плотно подкрепитесь перед лишением свобод

11.02 / Мнение: Толстые эльфы, антиремнивочники и гибель американцев из-за патентов

14.02 / Илья Лагутенко рассказал об отмене премьеры клипа «Карнавала.нет» из-за ухода Бориса Ельцина

07.02 / Журналист Максим Шевченко назвал «заказным» скандал вокруг Алёны Водонаевой

09.03 / Мнение: Итальянский парадокс коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска