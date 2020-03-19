В Южной Корее ученые придумали способ ликвидации раковых клеток

19.03.2020, 8:09, Разное

Эксперты из Южной Кореи показали, как верно подобранная смесь заряженная частиц способна ликвидировать лизосомы раковых клеток. Зловредная клетка погибает, потеряв данные органоиды.

Раковые клетки могут в неограниченном объеме размножаться и противиться разным способам лечения, но у них также присутствуют уязвимости. Южнокорейские врачи решили создать новую методику к терапии рака. В процессе работы им удалось создать вещество из отрицательно и положительно заряженных наночастиц, оседающих на злокачественных структурах, после чего попадающих внутрь лизосом. Там они превращаются в кристаллы, провоцируя их гибель.

Основной целью экспертов была попытка сделать технологию безопасной для здоровых клеток и этого удалось добиться. Для этого исследователи соединили в единой смеси 20% отрицательных и 80% положительных наночастиц. Проведенные опыты с клетками рака легких, груди, меланомы, саркомы показали эффективность заряженных элементов. При этом смесь не нанесла вреда здоровым образованиям.