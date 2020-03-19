Ученые: Наблюдение раскрыло природу химически своеобразной звезды HD 6З401

19.03.2020, 8:09, Разное

Канадские и украинские астрономы изучили магнитно-химическую звезду HD 6З401. Итоги научной работы представлены в статье на сайте arXiv несколько недель назад.

По словам ученым, им удалось понять загадочную природу данного объекта. Химически пекулярные звезды содержат металлы в необычном количестве, также они показывают различные спектральные линии для отдельных элементов. CP-звезды обладают более сильным магнитным полем по сравнению с классическими А- или В-звездами. HD 6З401 является относительно яркой CP-звездой спектрального типа, обладающей внушительным магнитным полем и медленным вращением. Последние наблюдения показали: звезда имеет гидродинамическую стабильную звездную атмосферу с повышенным содержанием некоторых металлов (железо, титан, хром), а также других химических элементов (магний, кислород, кремний).

В результате тщательного анализа, специалисты заявили: кривая блеска HD 6З401 показывает отчетливую изменчивость, схожую с переменными звездами вроде Alpha2 Canum Venaticorum. Предположительный период вращения объекта – чуть более 2 дней. Атмосфера данной звезды также содержит слишком большое количество натрия, алюминия, цинка и стронция, что немного странно. Скорее всего, в звездной атмосфере содержатся пятна изобилия, подытожили исследователи.