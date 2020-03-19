 

Самая мощная версия BMW 7 Series станет полностью электрической

19.03.2020, 8:09, Разное

Самая мощная версия седана BMW 7 Series станет полностью электрической. Об этом рассказал Оливер Зипсе, занимающий должность председателя совета директоров компании.
Оливер Зипсе, во время ежегодной конференции, отметил, что поклонникам бензиновых или дизельных силовых агрегатов не стоит беспокоиться. BMW 7 Series, как и раньше, будет предлагаться с этими видами двигателей, а также добавится возможность приобрести гибридную установку.

Внимание поклонников марки, как и простых аналитиков, привлекла информация о полностью электрической вариации исполнения нового седана, получившего к названию приставку EV. Причём Оливер Зипсе сообщил, что именно эта версия станет самой мощной и быстрой. Несмотря на такие многообещающие заявления, точной информации относительно лошадиных сил или максимальной скорости предоставлено не было.

Выпуск BMW 7 Series вряд ли состоится раньше 2022 года. В США автомобиль может попасть на год позже после официальной презентации в Европе. Эксперты автомобильного рынка сомневаются, что до РФ доберётся полностью электрическая версия седана. Вероятнее всего на территории страны будут продавать стандартные версии с ДВС.



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