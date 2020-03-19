 

Прах Юрия Гагарина предложили перезахоронить

19.03.2020, 8:09, Новости дня

Прах первого космонавта планеты Юрия Гагарина, захороненный в Кремлевской стене, нужно перезахоронить вместе с его женой Валентиной, которая в пятницу будет похоронена на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, сообщил ведущий специалист по истории отечественной пилотируемой космонавтики Александр Глушко.

Во вторник стало известно о кончине вдовы Гагарина Валентине. Она умерла на 85-м году жизни. Похороны пройдут 20 марта.

«Надо выделить место на одном из кладбищ страны. Перезахоронить их вместе. Поставить ему (Юрию Гагарину – прим.ВЗГЛЯД) шикарный памятник», – передает РИА «Новости» слова Глушко.

Сейчас у Кремля о находящемся захоронении Гагарина говорит только вмурованная в стену надгробная плита.

Глушко напомнил, что вопрос о переносе захоронений видных политических и военных деятелей, ученых, похороненных в некрополе у кремлевской стены, поднимается не первый раз.

«Надо расформировывать кладбище, которое находится на Красной площади – от первой до последней могилы», – сказал Глушко.

Напомним, во вторник в ЦПК сообщили, что Вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина умерла на 85-м году жизни.



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