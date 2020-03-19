Ургант высмеял массово скупающих туалетную бумагу

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19.03.2020, 8:08, Новости дня

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу высмеял тех, кто массово скупает туалетную бумагу из-за распространения коронавируса.

Видеоролик с программой опубликован на YouTube. В студию к Урганту пришел актер и режиссер Григорий Добрыгин. С собой гость принес черный чемодан, в котором лежали четыре рулона туалетной бумаги.

Урганта не устроило такое число рулонов и он спросил, почему так мало. А затем добавил: «Ладно, сегодня продержусь, завтра будем решать».

В программе он также рекомендовал россиянам, которые оказались на карантине, не унывать и составил для них список важных дел, среди которых «убрать зимние вещи с тренажера, заменив их на весенние», «послушать песни Александра Иванова и группы «Рондо», позвонить родителям и объяснить, как установить WhatsApp. 

Ранее журналисты подсчитали, сколько туалетной бумаги нужно на срок карантина. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что маркетологи на фоне коронавирусной инфекции искусственно подняли спрос на туалетную бумагу.

При этом российские торговые сети сформировали запасы основных товаров, которых должно хватить в среднем на восемь недель, дефицита продукции не ожидается.



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