Дональд Трамп: США закрывают границу с Канадой из-за коронавируса

19.03.2020, 8:01, Новости дня

Граница Соединенных Штатов с Канадой будет временно закрыта из-за пандемии коронавируса. Об этом 18 марта в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

“По взаимному согласию мы будем временно закрывать северную границу с Канадой для второстепенных перевозок. Торговля не пострадает”, – написал американский президент.

Информацию подтвердил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Во время пресс-конференции в Онтарио он уточнил, что путешественникам больше не будет разрешено пересекать границу для отдыха и туризма, однако “основные путешествия не запрещены”. К последним Трюдо отнес “поездки, связанные с важной работой и другими неотложными причинами”, пишет CNBC.

16 марта Трюдо объявил, что страна закроет свои границы для всех иностранных граждан, кроме жителей Канады, граждан США, представителей иностранных дипмиссий.

Согласно данным министерства здравоохранения Канады, на 18 марта в стране зарегистрировано 569 случаев заболевания коронавирусом, еще у 28 человек подозревают инфекцию. Восемь человек погибли.

В США на 18 марта зафиксировали 7038 случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных 97 человек погибли, сообщает американский центр по контролю и профилактике заболеваний. Случаи заражения зафиксированы во всех штатах страны.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.