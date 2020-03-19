В мире: Пандемия заставит Европу отказаться от русофобии

19.03.2020, 7:53, Разное

Самоизоляция стран друг от друга набирает обороты – глобальный мир запирается по национальным квартирам. Борьба с пандемией коронавируса взвинчивает панику и рождает новые страхи. Но одновременно она может служить прекрасным поводом для переоценки других, привычных страхов и фобий. Например, русофобии – может быть пандемия ослабит ее влияние на Западе? Или наоборот – еще больше усилит?

Пока все больше стран закрывается друг от друга, не прекращаются и поиски виноватых в начавшейся пандемии коронавируса. Обвиняют китайцев, американцев, тайных правителей. Ищут и тех, кто раздувает панику. И было бы странно, если бы не вспомнили про Россию.

В британской Financial Times появилась публикация, в которой сообщается о внутреннем докладе, подготовленном отделом стратегических коммуникаций Европейской службы внешнеполитической деятельности. Это структура европейского МИДа, подчиненная Верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепу Боррелю. Хотя в самой службе отказались комментировать этот документ, заявив, что «активизировали свой мониторинг и выявление потоков дезинформации, связанной с пандемией», его аутентичность не вызывает сомнений.

Главный вывод 9-го страничного доклада, датированного 16 марта – Кремль ведет кампанию дезинформации:

«Российские прокремлевские СМИ ведут «значительную кампанию дезинформации», чтобы обострить пандемический кризис коронавируса в западных странах, подорвав доверие к экстренному реагированию, утверждается во внутреннем докладе ЕС. Эти усилия направлены на то, чтобы разжечь «смятение, панику и страх» и помешать людям получать достоверную информацию об инфекции в рамках более широкой стратегии «подрыва европейских обществ изнутри».

Главной целью дезинформации Кремля является обострение кризиса общественного здравоохранения в западных странах, в частности, путем подрыва доверия общественности к национальным системам здравоохранения, тем самым создавая препятствия для эффективной реакции на вспышку».

То есть Россию опять изображают врагом, который даже в такой тяжелый час пытается навредить Европе. В доказательство приводятся почти 80 случаев, зафиксированных ЕС с 22 января. Это якобы «связанные с российским государством фейковые личности и аккаунты, которые ранее публиковали информацию на темы, включающие Сирию и протесты «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках онлайн».

Что же пишут русские? Чем пугают европейцев?

«В прокремлевском контенте иногда продвигается идея о том, что коронавирус – это «человеческое творение, превращенное Западом в оружие». Сообщения, нацеленные на Италию, направлены на то, чтобы усилить опасения по поводу способности национальных и международных властей управлять вспышкой, в то время как сообщения на испанском языке «распространяют апокалиптические истории, обвиняют капиталистов в попытках нажиться на вирусе и подчеркивают, насколько хорошо РФ и Путин справляются со вспышкой».

Хотя в докладе признается, что «имеются свидетельства, согласно которым прокремлевские источники часто сами не являются авторами дезинформации, а усиливают ложные или неподкрепленные сообщения из других источников», выводы все равно откровенно русофобские:

«Эти усилия соответствуют более широкой стратегии Кремля, нацеленной на попытки подорвать европейские общества изнутри, используя их уязвимости и разногласия».

То есть, РФ использует кризис, вызванный коронавирусом, доя того, чтобы подорвать Евросоюз изнутри. Странно, что ничего не говорится о том, что это РФ еще парализовала действия руководства ЕС и подтолкнула правительства европейских стран к принятию самостоятельных решений по борьбе с пандемией, подорвав тем европейское единство. Ведь эти страшные русские дезинформаторы и не на такое способны: избрали же Америке президентом Дональда Трампа.

Европейцы, кстати, не первыми стали искать «русский след» в истории с коронавирусом. Еще в конце феврале об этом заявили в США. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер тогда сказал, что «распространяя дезинформацию о коронавирусе, российские злоумышленники вновь пытаются угрожать общественной безопасности, отвлекаясь от глобальных действий в области здравоохранения».

Запад сам производит все возможные фейки, как о коронавирусе, так и обо всем остальном на свете. Такого количества фейковых новостей, которые генерируются в Штатах и Европе нет ни в одной другой части света. Так что при всем желании РФ не смогла бы конкурировать в производстве и уж тем более распространении их по западным же соцсетям и медиа. Но за последние годы из РФ всеми силами лепят «угрозу миру», пристегивая ее ко всему, от американских выборов до каталонского сепаратизма.

Масштабнейший глобальный кризис, вызванный пандемией коронавируса – ну разве могла РФ оказаться не при чем? Тем более что в самой РФ ситуация с пандемией на сегодня действительно куда лучше, чем на Западе. И естественно, что русские с азартом ведут активную пропагандистскую информационную войну.

То, что этому нет практически никаких доказательств, никого не волнует – «русский след» в избрании Трампа за три года не смогли подтвердить вообще никакими данными. И ничего, его продолжают эксплуатировать по полной, в него верит внушительная часть американцев.

Так что исходя из логики атлантической части европейской элиты, которая ставит на поддержание режима конфронтации с Москвой, попытки закрепить образ «враждебной России» в ситуацией с коронавирусом понятны. Вот только разгонять эту тему сейчас абсолютно бессмысленно, если не контрпродуктивно для русофобии.

Потому что закрытие границ и огораживание стран друг от друга приводит сейчас к противоположным последствиям: все громче звучат голоса тех, кто говорит о том, что выходить из нынешнего положения придется всем вместе. Преодолеть последствия не самого коронавируса (хотя и в борьбе с ним потребуется международная кооперация), а вызванного им экономического кризиса, удастся только скоординироваными усилиями.

Падение мирового производства, торговли, биржи – все это скажется на всех странах мира. Торговые войны и протекционизм никуда не исчезнут. Но если они будут нарастать теми же темпами, что и докоронавирусную эпоху, сползание в мировую рецессию станет неизбежным.

Поэтому из самых разных стран мира звучат призывы к перемирию, то есть смягчению или снятию части санкций, что позволит оздоровить ситуацию как в мировой экономике, так и в отдельных странах. Китай уже призывал США смягчить санкции против Ирана, а в Европе возобновились разговоры о прекращении санкционной войны с Россией.

В среду об этом сообщил член международного комитета Бундестага Вальдемар Гердт. Он сообщил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса. Гердт прогнозирует, что кризис больно ударит по экономике Евросоюза, а страны должны помогать друг другу в сложные времена, и Европе следует восстанавливать товарооборот с Россией, что пойдет на пользу всей экономической системе:

«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна».

Гердт представляет «Альтернативу для Германии», но его заявление уже поддержали и в другой оппозиционной фракции, «Левые».

Против санкций давно уже выступают и многие политики правящей ХДС, особенно премьер-министры различных немецких земель. На фоне предстоящей смены лидера правящей партии вопрос об отношениях с Россией в посткороновирусную эпоху неизбежно станет одним из основных во внутригерманской политической дискуссии.

Россия давно уже призывает ЕС прекратить санкционную войну, а нынешний неофициальный лидер ЕС Ангела Меркель надеется использовать вопрос санкций для давления на Россию по украинскому вопросу. Но коронавирус изменит очень многое в европейской повестке. РФ уже сейчас напоминает об этом. Как сказал в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, «нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг», когда санкции сначала вводятся, а потом становятся «чуть ли не вечными»:

«По оценкам специалистов, на сегодняшний день только 30 процентов мировой экономики находятся в «зеленой» зоне, а 70 процентов – либо в санкционной, либо в зоне непредсказуемости и угрозы санкций.

Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом Безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, поддержана странами «Двадцатки» и затем сертифицирована тем же Советом Безопасности».

Косачев считает, что в краткосрочной перспективе это станет «наиболее оперативным и эффективным ответом» на вызовы, связанные с пандемией и «сопутствующими потрясениями».

«Но главное – сейчас все это можно сделать, не вдаваясь в предыстории, не оглядываясь на политику и без потери лица для всех, кто увлекся санкциями».

Рассчитывать сейчас на такой глобальный прорыв, конечно, не приходится. Многие торговые войны, сопровождающиеся санкциями, например, китайско-американская, вызваны объективными геополитическими и экономическими противоречиями. Но в случае европейско-российского санкционного противостояния все гораздо проще: оно невыгодно обеим сторонам и сохраняется исключительно по причине атлантической солидарности и атлантического же курса давления на Россию. Из нынешнего кризиса Европа выйдет менее зависимой от атлантических элит. Так что у нее появляется шанс проверить свою самостоятельность на российском направлении.