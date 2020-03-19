 

Орбиту МКС поднимут на километр

19.03.2020, 7:45, Новости дня

Орбита Международной космической станции сегодня будет скорректирована. Ее поднимут примерно на один километр с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-13". Об этом рассказали в Роскосмосе.

Там уточнили, что маневр необходим для стыковки в апреле корабля "Союз МС-16" с тремя членами экипажа на борту. А также посадки на Землю другого корабля — "Союз МС-15", с одним космонавтом и двумя астронавтами.



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