Орбиту МКС поднимут на километр

19.03.2020, 7:45, Новости дня

Орбита Международной космической станции сегодня будет скорректирована. Ее поднимут примерно на один километр с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-13". Об этом рассказали в Роскосмосе.

Там уточнили, что маневр необходим для стыковки в апреле корабля "Союз МС-16" с тремя членами экипажа на борту. А также посадки на Землю другого корабля — "Союз МС-15", с одним космонавтом и двумя астронавтами.