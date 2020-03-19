 

Аферу на миллиард провернула жительница Подмосковья при получении крупного кредита

19.03.2020, 7:45, Новости дня

Афера на миллиард. В Москве правоохранители пресекли мошенничество при получении крупного кредита.

Жительница Московской области создала целую сеть организаций для работы на рынке драгоценных камней. Обратилась в банк, чтобы получить кредит по фиктивным документам.

На женщину завели уголовное дело, сообщает "Россия 24". Полицейские провели более 20 обысков по Москве и области. Изъяли десять килограммов металла желтого цвета, а также документы, которые подтверждают факт преступления.

Остальных участников этой схемы еще ищут.



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