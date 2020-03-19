Информация о скрытых переносчиках коронавируса

19.03.2020, 7:40, Разное

Специалисты проверили 745 детей в возрасте до 15 лет. Исследуемые находились в тесном контакте с зараженными коронавирусом COVID-19.

У большинства из тех детей, у кого обнаружили коронавирус, не появилось опасных симптомов. В некоторых случаях были жар, кашель и боль в горле, но мышечная и головная боль их не беспокоили.

Вместе с тем ученые выяснили менее приятные факты. Оказалось, что риск передачи коронавируса взрослым сохраняется в течение более длительного периода, чем предполагалось, сообщает портал MedicalXpress.

Ученые установили, что, даже если мазки из глотки и носа переболевших детей показывали отрицательный результат, тест стула демонстрировал наличие признаков COVID-19 в течение 13 дней. В связи с этим власти КНР призвали не оставлять открытой крышку унитаза, пишет “Москва 24”.

По всему миру коронавирусом заражены 179 тысяч человек, выздоровели около 80 тысяч, почти восемь скончались. Эпицентр пандемии переместился из Азии в Европу: в Италии, Испании и Германии ежедневно фиксируются тысячи новых случаев.

Число зараженных COVID-19 в России выросло до 93. Правительство распорядилось закрыть границу для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Исключение сделано для дипломатов и водителей грузового транспорта.