Ходит среди нас: в Москве из больницы сбежал зараженный коронавирусом

19.03.2020, 7:40, Разное

Из больницы несознательный гражданин сбежал в 03:00 мск. Он вышел из приемного отделения и перелез через забор.

Пока больной коронавирусом разгуливает среди здоровых россиян. Росгвардия ищет Нелюбина по всей Москве и области.

COVID-19 у него подтвердили на первом этапе медицинской проверки. Анализы пациента направлены в лабораторию “Вектор”, передает телеграм-канал 112.

Ранее из больницы в Коммунарке сбежала больная коронавирусом пациентка. Она покинула медучреждение в одних тапках и отправилась домой в Кунцево.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Мар 2020 в 8:14 PDT

Полицейские вернули женщину в больницу. За нарушение карантинного режима ее могут принудительно оставить там на неопределенный срок. Более того, за подобное поведение пациентам в разгар эпидемии коронавируса может грозить уголовная ответственность.

Как писали “Дни.ру”, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений в связи с эпидемией коронавируса. С 17 марта запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.