 

Мнение: Давайте запретим все!

19.03.2020, 7:30, Разное

Казалось, днище для отечественных СМИ давно пробито, и ничто уже не может ни улучшить, ни ухудшить ситуацию.

Ан, нет. Россия в свободном полете, и у нашей бочки просто нет дна.

Сразу две бодрящие медиановости за день.

«Ведомости» (https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/03/17/825472-u-vedomostei-poyavyatsya-novie-vladeltsi) добивают окончательно. Они переходят от Демьяна Кудрявцева, известного медиаменеджера, в прошлом многолетнего сотрудника Березовского (формально от его партнеров) к альянсу Зятьков-Голубович. Константин Зятьков – гендиректор издательства «Версия», специализирующегося на «желтых», заказных расследованиях. Голубович, бывший топ-менеджер «ЮКОСа», сдавший своих бывших партнеров в обмен на безбедную жизнь на родине.

А «Газпром-медиа» (https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/03/2020/5e708eca9a7947f5fc4e0f84), как уверяют источники РБК, возглавит главный борец с Telegram и свободным интернетом Александр Жаров.

Ну, "телеге" вся эта медиавозня параллельна. Какое-нибудь НТВ испортить еще больше не под силу даже Жарову. А «Эхо», эту последнюю уже витрину независимых СМИ в России, Жарову с его «очумелыми ручками», надеемся, трогать не разрешат.

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Источник: СерпомПо



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