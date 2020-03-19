 

Индексы США ускорили снижение

19.03.2020, 7:30, Новости дня

Ведущие фондовые индексы США в среду ускорили снижение до 5,5-7,8% на фоне общей рыночной волатильности и падения нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 6,29% и составил 19902,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 8,31%, до 6929,922 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 7,75%, до 2333,06 пункта, – передает РИА «Новости».

В понедельник торги на Нью-Йорксой бирже закрылись сильнейшим падением Dow Jones в процентном исчислении по итогам сессии со времен так называемого черного понедельника – 19 октября 1987 года. Индекс потерял почти 3000 пунктов.



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