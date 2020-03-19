Происходящее сегодня было предсказано еще в 2010 году

19.03.2020, 7:32, Разное

Вы что-что слышали о проекте “Камелот/Авалон” – организации, которая декларирует своей целью донесение до человечества всей информации о реальном устройстве этого мира и месте в этом мире людей?

Проект работает давно, вещи озвучивает невероятные и бездоказательные, поэтому к нему с определенным скепсисом относятся даже многие конспирологи.

Однако, как-то так самым невероятным образом получилось, что всё происходящее сегодня было предсказано Биллом Райаном (одним из основателей проекта) еще в… 2010 году:

Билл говорит около 50 минут, часто повторяется, поэтому мы его сообщение лучше перескажем, чем переведем. И заключается оно в следующем.

Весь XX век, возможно даже и в предыдущие столетия мировые элиты знали о некоем циклическом и кошмарном геофизическом событии, которое сотрет текущую цивилизацию до базальтового основания. Информация об этом событии долгое время была очень неполная и опиралась, в основном, на документы, предоставленные Ватиканом.

Первое время предполагалось, что это будет что-то типа сдвига полюсов, который происходит на Земле время от времени и заставляет людей все начинать с нуля. В конце прошлого века к существовавшим на тот момент вариантам геофизического события добавилась еще и Планета X, она же Нибиру, которая в некое неизвестное время пролетит мимо Земли на близком расстоянии и всё снесет.

Ближе к XXI веку информации о предстоящем геофизическом событии стало больше и делались даже попытки предсказать точную дату катаклизма. Параллельно стали разрабатываться планы действий, который сводились не столько к попытке что-то спасти, сколько к последующему переустройству мира. И с этим были проблемы.

Современный мир очень жестко управляется тайными обществами и все разного рода “верховные лидеры” танцуют под дудку, в которую дудят в Лондоне очень важные закулисные дяди. Однако, если прилетит, например, Нибиру, то вся закулисная система управления рассыпется по швам – в каждом выжившем очаге цивилизации будет сидеть свой полевой командир, а у многих командиров в качестве гаранта его власти будет еще и атомная бомба.

Такая ситуация по мнению планетарного руководства была недопустима, поэтому, в преддверии приближения часа Ч был придуман специальный план, который называется Англо-Саксонская миссия. Общая цель этого плана – предоставить британским элитам максимальные преференции на переустройство мира после глобального катаклизма.

Поскольку план был, скорее всего, не один, а каждый из вариантов был очень секретный, деталей Англо-Саксонской миссии никто из непосвященных не знает. Однако, летом 2005-го года инсайдер Билла Райана из бывших высокопоставленных военных присутствовал на встрече некоего тайного комитета, где коротко обсуждался один из вариантов. Никто, конечно, ничего с трибуны не зачитывал, но, как умный человек инсайдер господина Райана из звучащих при общении фраз смог воссоздать общую картину Плана.

Заключался этот вариант в следующем.

В некий период времени, который может наступить или черед 20 месяцев, или даже через 20 лет, от астрономов, медиумов, инопланетян или из какого-то другого источника должна прийти информация о времени “часа Ч”, которая и инициирует претворение в жизнь Плана.

1) На первом этапе Плана на Ближнем Востоке будет спровоцирован кризис, целью которого будет заставить Иран нанести удар по Израилю и засветить атомную бомбу, тайно полученную Ираном от Китая. В ответ на это на Ближнем Востоке произойдет ограниченная ядерная война, под предлогом которой будет жестко консолидировано NATO с попутным усилением социального контроля, военных развертываний и так далее.

2) Против Китая будет применено биологическое оружие. На секретной встрече это звучало как “Китай простудится”, из чего инсайдер заключил, что речь идет о каком-то варианте гриппа. Это поставит Китай на колени и внесет полный хаос в его инфраструктуру.

3) Далее, этот “грипп из Китая” начнет распространяться по всему миру, обрушивая экономики и неся с собой хаос и смерть. При виде этих картин люди будут требовать от своих правительств немедленно закрыть границы и ограничить все перемещения – что и будет сделано .

4) Поскольку в городах начнется хаос, будут развернуты разного рода “национальные гвардии”, к которым придут на помощь “частные охранные предприятия”. Люди будут заперты в городах, как в клетках, промышленность начнет работать в военном режиме, армия будет развернута и так далее. Таким образом все страны будут готовы к “спонтанному обмену глобальными ядерными ударами”, который не заставит себя долго ждать: начнется полномасштабная Третья мировая война, которая исключит всех конкурентов англо-саксов из гонки за восстановление мира после “геофизического катаклизма”.

Вот такой господин Билл Райан озвучил план, причем озвучил он его аж в 2010-м году. И теперь мы видим, что в середине 2019 года иранским аятоллам как будто поднесли фитили к задам – они каждый день бегали в телевизор и делали заявления типа “врежем туда, врежем сюда”. Тогда, чтобы дать аятоллам прецедент и как-то их вдохновить был ликвидирован Сулеймани, что сделало иранский ответ неизбежным.

Однако, взвесив сальдо и бульдо муллы ослушались команды и решили ограничиться поднятием “красного флага мести”, за что, видимо, среди аятолл сейчас и начался мор от Covid-19 – того самого “китайского гриппа”.

Информация об этом “гриппе” появилась давно – о ней прекрасно были информированы и ВОЗ, и все подобные службы. Но никто карантины не объявлял, словно эпидемии позволили распространиться намеренно.

А когда в Италии начали захлебываться больницы и люди во всем мире стали задавать вопросы правительствам типа “Что же вы ничего не предпринимаете!?” – правительства с радостью закрыли границы по “просьбе трудящихся”. И все сразу стали довольны: никто не возражает против того, что по Америке начали раскатывать колонны автомобилей Национальной гвардии и FEMA.

Таким образом, за исключением пока не состоявшейся ограниченной ядерной войны на Ближнем Востоке, Англо-Саксонская миссия реализуется прямо на глазах. Теперь на очереди Третья мировая война, на фоне которой придет Нибиру или произойдет другой геофизический катаклизм, так что следим за развитием событий: похоже, что люди, которым все рекомендуют носить шапочки из фольги где-то в 33-й или более раз снова оказались правы.