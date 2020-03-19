Тивериадское озеро обмеело… Это признак пришествия Даджаля?

19.03.2020, 7:29, Разное

Мы живем в такую эпоху, когда признаки Судного дня выходят на арену с поразительной точностью и последовательностью. Обострение ситуации вокруг Ирана, попытки сеять раздор и хаос в этой стране — это, возможно, попытки подготовки почвы к выходу Даджаля (Антихриста). Общеизвестно: Даджаль выйдет из Исфахана, где ныне идут уже протесты.

Кризис нынешней экономической, политической системы, упадок морали и нравственности, рост небывалой напряженности в мире — все это говорит о надвигающейся катастрофе. Именно в такие периоды истории появляются лидеры зла, которые вынашивают демонические идеи. Народы, которые уже потеряли весь иммунитет к злу будут воспринимать взлелеянные ими идеи как спасательный круг и последуют за любым сатанинским проектом. Уже многие аналитики трубят о том, что надвигающейся экономический кризис будет невиданным доселе и по масштабу, и по последствиям. Вкупе с моральной деградацией и учащающимися природными катаклизмами экономический кризис будет играть на руку Антихристу. Заблудившиеся души увидят в нем спасителя и последуют за ним.

Между тем наблюдаются признаки Судного дня и в частности выхода Даджаля и в природных явлениях. В последние годы ученые бьют тревогу о резком обмелении Тивериадского озера (оно же озеро Кинерет, и оно же Галилейское море). «Теперь рыбакам, чтобы добраться до чистой воды, приходится очень долго плыть по заболоченной местности, а один из прибрежных островов в ближайшее время может стать полуостровом», — сообщает «Евроньюс». В попытках сохранить водоем, в Израиле даже ввели налог на израсходованный сверх квоты воду. Это привело к печальным последствиям. Резко ухудшилось санитарное состояние в стране: бедняки перестали мыться.

Озеро же это известно тем, что о нем упомянуты в мусульманских пророчествах. В длинном хадисе рассказывается о встрече сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха) в одном из островов с Даджалем. В беседе с ними Даджаль спросил у них о Тивериадском озере: «Есть ли в нем вода?». На ответ, что в нем много воды, Антихрист сказал: «Поистине, скоро его вода уйдет». Следовательно, обмеление озера — это один из признаков скорого выхода Даджаля.