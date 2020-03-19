Попугаи-наркоманы сеют хаос в Индии

19.03.2020, 7:28, Разное

В Индии каждый год легально засеивается 44000 гектаров мака, из них 38000 находится в штате Мадхья-Прадеш. Именно там несколько лет назад дикие попугаи открыли для себя вкус маковых зерен, и теперь огромные полчища птиц разоряют поля. Помимо Мадхья-Прадеш, под ударом оказались и другие связанные с производством штаты, но страдают они куда меньше.

По словам фермеров, попугаи потрошат коробочки мака, что сильно сказывается на объеме урожая. Некоторые даже научились отламывать их и улетать с ними. При этом огромные стаи совершают налеты по 30-40 раз в день.

Фермеры своими силами охраняют поля, используют звук для отпугивания, даже применяют петарды, но одурманенным птицам ничего не страшно. Их поведение вообще меняется до неузнаваемости, они врезаются в деревья и столбы, но затем, оправившись, всё равно летят за новой «дозой».

Правительство не спешит брать ситуацию под контроль, хотя индийское сельское хозяйство в этом году и без того страдает от аномальных осадков. В австралийском штате Тасмания, где, напротив, царит аномальная засуха, фермеры подсчитывают убытки с учетом налетов какаду — здешние птицы тоже наносят маковым полям большой ущерб.

В одной из компаний, Poppy Growers Tasmania, говорят о том, что из-за «летающих наркоманов» треть урожая стала непригодна для сбора. Однако ученые просят не судить птиц строго: по мнению экспертов организации BirdLife Australia, на фоне уменьшения доступных пищевых ресурсов из-за изменения климата попугаи открыли для себя новый источник жиров и белков — мак очень питателен, хоть и обладает известными побочными эффектами.