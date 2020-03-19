Эрдоган предрек наступление новой эпохи

19.03.2020, 7:16, Новости дня

Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы и ведут себя по принципу «кто сможет, тот пусть и выживает». Там годами не заботились о своих гражданах, базовые государственные службы были переданы в ведение частного сектора. Теперь европейские страны начали их национализировать», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

«Мы вступаем в новую эпоху коренных изменений в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве», – добавил турецкий лидер, напомнив, что ранее эпидемии не только приносили тяжелые последствия, но и приводили к серьезным политическим и экономическим преобразованиям.

Накануне в Турции умер первый пациент с коронавирусом.

Ранее «Яндекс» запустил онлайн-карту распространения COVID-19, согласно которой к вечеру среду в Турции было зафиксировано 98 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.