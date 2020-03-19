Министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок при обсуждении коронавируса

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19.03.2020, 7:08, Новости дня

Глава министерства здравоохранения Нидерландов Бруно Брейнс во время обсуждения проблемы распространения нового коронавируса в парламенте страны упал в обморок.

Один из депутатов задавал вопросы министру, стоявшего у трибуны, однако в момент, когда парламентарий хотел задать дополнительный вопрос, Брейнс упал в обморок, передает РИА «Новости».

Вскоре он пришел в сознание и самостоятельно покинул здание законодательного органа.

Позже Брейнс поблагодарил жителей страны за поддержку после инцидента. По словам министра, он потерял сознание из-за переутомления после трудных недель.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире насчитывается более 200 тыс. инфицированных новым коронавирусом, более 8 тыс. заразившихся умерли.



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