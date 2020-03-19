Мнение: Носители русского языка без собеседования

19.03.2020, 7:00, Разное

Сегодня вступил в силу обновленный закон о гражданстве, где жители Украины и Белоруссии желающие получить статус носителя русского языка могут это сделать без собеседования, просто по факту свободного владения языком. Очередное упрощение процедуры.

Носитель русского языка (НРЯ) – это статус иностранного гражданина. Статус носителя русского языка дает иностранцам право получить вид на жительство и гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

«Носитель русского языка», по сути, является государственной программой, по которой можно получить вышеуказанный статус. Эта программа была создана для помощи тем, кто живет в зарубежных странах, но говорит на русском языке и хочет переехать жить в Россию.