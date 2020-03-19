 

Мнение: Носители русского языка без собеседования

19.03.2020, 7:00, Разное

Сегодня вступил в силу обновленный закон о гражданстве, где жители Украины и Белоруссии желающие получить статус носителя русского языка могут это сделать без собеседования, просто по факту свободного владения языком. Очередное упрощение процедуры.

Носитель русского языка (НРЯ) – это статус иностранного гражданина. Статус носителя русского языка дает иностранцам право получить вид на жительство и гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
«Носитель русского языка», по сути, является государственной программой, по которой можно получить вышеуказанный статус. Эта программа была создана для помощи тем, кто живет в зарубежных странах, но говорит на русском языке и хочет переехать жить в Россию.

Источник: Colonel Cassad



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