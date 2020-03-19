 

В разгар эпидемии коронавируса США намерены не допускать в страну мигрантов и просителей убежища

19.03.2020, 6:54, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет оперативно удалять из страны мигрантов и просителей убежища, которые незаконно пересекают границу с Мексикой, в рамках усилий по борьбе с коронавирусом.

На пресс-конференции в Белом доме Трамп подтвердил, что он задействует положение закона, позволяющее генеральному хирургу (главному должностному лицу в системе общественного здравоохранения США) блокировать въезд людей или товаров из определенных стран, чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний.

По словам Трампа, такое решение может быть принято уже в среду, но его администрация не планирует полностью закрывать границу с Мексикой.

«Мы не собираемся закрывать ее, но мы задействуем определенное положение [закона], которое позволит нам иметь большую свободу действий», – сказал он.

Агентство Reuters сообщило во вторник, что в администрации Трампа рассматривают план, предполагающий немедленное возвращение всех мигрантов, пойманных на границе с Мексикой, но такой шаг может спровоцировать судебные иски и потребовать сотрудничества со стороны мексиканского правительства.

Трамп не стал вдаваться в детали относительно этого плана. Белый дом пока не отреагировал на просьбу о комментарии.

В последние недели администрация Трампа пытается активизировать усилия на фоне распространения коронавируса в США. Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявили в среду, что их страны закроют границу для «всех перемещений, которые не носят критически важного характера».

МИД Мексики пока не ответил на просьбу о комментарии.

Служба патрулирования границы США сообщила, что в феврале ее агенты арестовали около 30 тысяч мигрантов при попытке пересечь границу с Мексикой, что чуть больше, чем в январе.

В положении, на которое сослался Трамп в среду, говорится, что американские власти могут отказать во въезде в страну по причинам, связанным со здравоохранением, но в нем не проводится различий между легальной и нелегальной иммиграцией.



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