Ученые: Миры Татуина могут в реальной жизни оказаться обычными

19.03.2020, 6:54, Разное

Астрономы рассказали о возможном существовании звёздных систем с двумя солнцами, вокруг которых обращаются планеты. Миры Татуина в реальной жизни могут оказаться обычными, заявляют учёные.

Образ Люка Скайуокера из «Звёздных войн», который смотрит на двойной закат, стал знаковым для поклонников данной кинофраншизы. Фанаты данной киносаги знакомы с планетой Татуин, представляющую собой песчаной объект. Проведенный недавно научный анализ может помочь изменить представление о наличии двух светил в одной звёздной системе, которая теоретически может находиться в пределах галактики Млечный путь. Такие образования могут быть распространены, также как и планеты, имеющие одиночные звёзды. Астрономы продолжают поиски планет, пригодных для проживания, расположенные за пределами Солнечной системы. Основная часть звёзд имеет двойные пары, при этом учёные не могут ответить на вопрос, можно ли считать данные структуры пригодными для проживания на них.

С технической точки зрения обнаружить экзопланеты с двумя солнцами крайне затруднительно, в базовых исследованиях их не принимают во внимание и не систематизируют. Новый взгляд на возможность использования двойных звёздных систем для последующего освоения следует включить в предмет поиска, заявляют учёные.