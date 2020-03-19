В Кабмине опубликовали список пунктов пропуска, где можно пересечь украинскую границу на автомобиле

19.03.2020, 6:34, Новости дня

Кабинет Министров Украины на своем сайте опубликовал список всех пунктов пропуска, которые можно использовать для пересечения границы с обеих сторон.

Пункты пропуска на границе с Беларусью:

в Черниговской области: “Сеньковка – Веселовка”, “Новые Яриловичи – Новая Гута”, “Славутич – Комарин”;

в Киевской области: “Вильча – Александровка”;

в Житомирской области: “Выступовичи – Новая Рудня”;

в Ровенской области: “Городище – Верхний Теребежев”, “Прикладники – Невель”;

в Волынской области: “Дольск – Мохро”, “Доманово – Мокраны”, “Пулемец – Томашовка”.

На границе с Польшей:

во Львовской области: “Рава-Русская – Гребенное” и “Краковец – Корчова”;

в Волынской области: “Ягодын – Дорохуск”.

На границе со Словакией:

в Закарпатской области: “Малый Березный – Убля”, “Ужгород – Вишное – Немецкое”.

На границе с Венгрией:

в Закарпатской области: “Лужники – Берегшурань”, “Вилок – Тисабеч”, “Косино – Барабаш”, “Звонково – Лонья” и “Чоп (Тиса) – Захонь”.

На границе с Румынией:

в Закарпатские области: “Дьяково – Халмеу”;

в Черновицкой области: “Порубное – Сирет”.

На границе с Молдовой:

в Одесской области: “Паланка – Маяки – Удобное”, “Староказачье – Тудора”, “Рени – Джюрджюлешть”, “Табаки – Мирное”;

в Винницкой области: “Могилев-Подольский – Отач”;

в Черновицкой области: “Россошаны – Бричень”, “Мамалыга – Кривая”.

На границе с Россией:

в Харьковской области: “Чугуновка – Вериговка”, “Плетеневка – Шебекино”, “Гоптовка – Нехотеевка”;

в Сумской области: “Большая Писаревка – Грайворон”, “Юнаковка – Суджа”, “Бачевск – Троебортное”, “Екатериновка – Крупец”;

в Черниговской области: “Гремяч – Погар”, “Сеньковка – Новые Юрковичи”;

в Луганской области “Меловое – Чертково”, “Просяное – Бугайовка”, “Танюшовка – Ровеньки”.

“Обращаем внимание, что для недопущения распространения заболеваемости COVID-19 Украина и большинство соседних стран ограничили въезд на свою территорию иностранцев”, – добавили в Кабмине.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному – в Киевской и Житомирской областях. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны прекратиться внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.