 

Место гибели летчика Филипова обнаружили в Сирии

19.03.2020, 6:53, Новости дня

В сирийской провинции Идлиб найдено место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого сбили террористы 3 февраля 2018 года, сообщили СМИ.

Место, где летчик принял последний бой, нашел шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный. При этом поиск был осложнен из-за сложного рельефа местности.

«Распечатали стоп-кадр видео, которое распространяли террористы, и с картинкой сверяли каждый валун, каждое дерево, а их здесь тысячи», – передает «Россия 24» слова Поддубного.

Эту территорию освободили солдаты и офицеры 25-й бригады сирийских вооруженных сил, до переднего края оттуда около семи километров.

«Мы надеемся, что в ближайшее время на месте гибели Героя РФ будет установлен поминальный крест и памятник», – добавил Поддубный в Telegram-канале.

Напомним, российский штурмовик Су-25, предназначенный для поддержки сухопутных войск над полем боя, сбили из ПЗРК в районе Идлиба. Пилот Роман Филипов погиб в бою. Он был представлен к званию Героя РФ посмертно.

Ответственность за атаку признала запрещенная в РФ террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра». Ответным ударом было ликвидировано свыше 30 боевиков.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала версии того, как сирийские боевики заполучили ПЗРК.



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