«Жэньминь жибао»: Что в центре игры на вооружение России и США?

19.03.2020, 6:50, Разное

16 марта 2020

Фото: army-news.ru

Гиперзвуковое оружие, ставшее в российской армии быстро развивающимся направлением, которое привлекает пристальное внимание всего мира, превратилось в ядро конкуренции между США и РФ. Именно российская разработка гиперзвуковых ракет («Кинжалов», поражающих с самолетов, «Авангардов» — с суши, «Цирконов» — с моря) становится центром большой российско-американской игры на вооружение. Об этом сегодня, 16 марта, пишет китайское издание «Жэньминь жибао».

В отличие от обычного оружия гиперзвуковая ракета идет не по традиционной предсказуемой параболической траектории, а меняется на высокоманевренную, более быструю и непредсказуемую траекторию скачкообразного планирования, отмечает автор публикации Чжан Хаоюэ. РФ делает упор на разработку гиперзвукового оружия, поскольку оно обладает определенными преимуществами по сравнению с другими радиоуправляемыми ракетами и может удовлетворить ее актуальные требования по модернизации и обновлению вооружения.

«Область применения гиперзвуковой крылатой ракеты „Циркон“ очень широкая, — указывается в статье. — Ракетами этого типа могут быть оснащены небольшие ракетные корабли, малые сторожевые корабли, корветы, эсминцы, большие противолодочные корабли, атомные крейсеры и различные виды атомных подводных лодок. Кроме того, таким образом можно значительно снизить затраты на логистическое обслуживание и издержки производства. Помимо этого, дальность стрельбы и скорость гиперзвуковых ракет были значительно улучшены, что увеличило дальность атаки и вероятность попадания ракеты в цель, и это может сыграть большую роль в будущих войнах. Потенциал использования гиперзвукового оружия в области неядерного вооружения еще больше. Оно гарантирует высокую точность удара в любую точку мира из заданной местности. Гиперзвуковые крылатые ракеты, летящие по сложным траекториям, труднее, чем баллистические ракеты, перехватить противоракетными комплексами противника, а также они обладают большей точностью».

Созданные в РФ гиперзвуковые ракеты — «Кинжал», которые запускается с воздуха истребителем, ракетные комплексы «Авангард», стреляющие с суши, крылатые ракеты «Циркон», выпускаемые крейсерами и фрегатами с моря, — все эти три вида оружия имеют свои особенности, позволяющие им адаптироваться к различных боевым средам и режимам.

Разбирая технические характеристики, Хаоюэ обращает внимание: как самая ранняя успешно разработанная и официально введенная в эксплуатацию гиперзвуковая ракета «Кинжал» имеет короткое и толстое тело снаряда, передняя часть похожа на позвонок и не имеет воздухозаборника на внешней поверхности, только в хвостовой части корпуса есть 4 небольших крыла.

«Кинжал» — это ракета на твердом топливе, что означает, что время сгорания двигателя в активной фазе полета невелико, всего 15−20 секунд. За это короткое время ракета достигает максимальной скорости, а затем, когда двигатель выходит из строя, ракета движется по параболической траектории прямо к цели. Несмотря на то, что этот тип ракеты имеет более изменчивую траекторию, чем другие ракеты, нельзя отрицать, что даже сверхзвуковые ракеты могут быть успешно перехвачены при определенных условиях. Однако на данный момент эта ракета по-прежнему является мощным оружием в списке вооружения России.

Гиперзвуковое оружие межконтинентальной дальности стрельбы ракета «Авангард» обладает очень высокой скоростью полета, а также способностью смены орбиты и маневренностью, что делает траекторию полета непредсказуемой. По данным Министерства обороны России, ее максимальная скорость в середине полета может достигать 27 Махов и даже превышать первую космическую скорость. Это позволяет значительно сократить время предупреждения о ракетном нападении и не позволит американским противоракетным комплексам THAAD, «Пэтриот» и системе GMD перехватить ракету.

Кроме того, ракета «Авангард» также обладает сильной устойчивостью к высоким температурам и коррозии. Поскольку ракета «Авангард» должна перемещаться в атмосфере с гиперзвуковой скоростью, то температура нагрева поверхности боеголовки поднимается до 1600−2000°C из-за аэродинамического нагрева. Для решения этой проблемы в ракете «Авангард» используются различные новые материалы с высокой прочностью, термостойкостью, коррозионной стойкостью и низкой плотностью, такие как сверхвысокотемпературные керамические материалы и композитные материалы на основе металлов. В то же время корпус ракеты «Авангард» внутри оснащен несколькими слоями теплоизоляционных мер для защиты конструкции и бортового оборудования. Это позволяет ей сохранять стабильность в экстремальных условиях, обеспечивая длительный безопасный полет боеголовки в плазменной среде. Кроме того, ракета «Авангард» может быть оснащена ядерной боеголовкой, и даже с 50% вероятностью перехвата она все равно нанесет урон невероятной силы по цели.

Игры на вооружение

Быстрое развитие российских гиперзвуковых ракет, несомненно, оказало огромное давление на развитие вооружения США, пишет «Жэньминь жибао». Наряду с активизацией исследований и разработок вооруженных сил США в области гиперзвуковых ракет, они также прилагают все усилия, чтобы улучшить свою способность эффективно перехватывать гиперзвуковые ракеты противника. Разработка космического лазерного оружия является одним из ответов на военные достижения России. Соединенные Штаты также ускорили исследования и разработку гиперзвуковой ракеты-носителя подводного пуска, способной достигать самых «дверей» противника. Одновременно с этим, российская армия совершенствует «интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны — ракетный комплекс «земля-воздух», разрабатывается также система С-500 и первая новейшая загоризонтная радиолокационная станция раннего предупреждения «Контейнер». Все это формирует российский «щит» от гиперзвукового вооружения, направленный против США.

«Система С-500 — это новое поколение зенитных ракетных систем воздушно-космической обороны, разработанное на основе системы С-400, она состоит из трех основных частей: тактическая система командования, боевой элемент ПВО и боевой элемент ПРО, — поясняет китайское издание. — Таким образом, С-500 является интегрированной боевой системой оружия для противовоздушной и противоракетной обороны. Система С-500 может объединять несколько типов систем противоракетной обороны „земля-воздух“ и интегрировать несколько типов ракет в одну платформу. Она может контратаковать самолеты, воздушные судна ближней дальности и баллистические ракеты средней и малой дальности, а также может атаковать спутники и баллистические ракеты большой дальности. Поскольку Соединенные Штаты непрерывно продолжают проводить различные испытания гиперзвукового оружия, российские военные добавили к оперативным требованиям С-500 способность перехватывать гиперзвуковые цели, что сделало С-500 ракетным комплексом ПВО абсолютно нового типа».

Новое поколение загоризонтных радиолокационных станций раннего предупреждения под названием «Контейнер» также является важной частью новой оборонной системы России. «Контейнер» может обнаруживать различные летающие цели на расстоянии около 3000 км. По мнению российских экспертов, обычным радиолокационным волнам трудно обнаруживать объекты в воздушном пространстве за горизонтом, в то время как наземные волны, испускаемые радиолокационными станциями «Контейнер», могут следовать по изогнутым радианам Земли и сканировать горизонт, одновременно отслеживая более 5000 воздушных целей, включая также и гиперзвуковые ракеты.

Проект загоризонтной радиолокационной станции имеет важное стратегическое и тактическое значение для России, особенно в связи с быстрым развитием крылатых ракет и технологий самолетов-невидимок. РФ добилась эффективной технической модернизации в технических характеристиках нового поколения целей обнаружения загоризонтного радиолокатора, добавляет Хаоюэ.

«Развитие Россией и США наступательных и оборонительных возможностей свидетельствует о том, что разработка гиперзвукового оружия становится центром российско-американской игры на вооружение», — заключает автор.

EADaily добавляет, 5 марта глава Минобороны США Марк Эспер заявил о том, что гиперзвуковое оружие является одним из главных приоритетов военного ведомства, отметив, что Пентагон осуществляет более инновационные разработки в сфере создания гиперзвукового оружия, чем РФ и Китай.

Напомним также, ранее руководство американского министерства обороны попыталось ответить на вопрос, почему Соединенные Штаты отстают в разработке гиперзвукового оружия, и что они делают, чтобы догнать Россию. Помощник директора по гиперзвуковым разработкам из Пентагона Майк Уайт заявил по этому поводу, что «в последние десятилетия США были мировыми лидерами в гиперзвуковых технологиях, но решили не применять их при создании систем вооружений, а создавать новое оружие на основе других технологий, не прибегая к гиперзвуковым технологиям, разрабатываемым в лабораториях».

Современные гиперзвуковые крылатые ракеты могут лететь в 15 раз быстрее скорости звука и при этом маневрировать в полете, из-за чего их очень сложно перехватить.