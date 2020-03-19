Шокирующее заявление США! Россия убивает турецких солдат!

19.03.2020, 5:50, Разное

March 17, 2020

Госсекретарь США Майк Помпео и вся Турция подписались под заявлением которое шокирует вас. Помпео заявил, что Соединённые Штаты считают, что турецких солдат в Сирии убила Россия.

Говоря о том что турецкие солдаты приняли мученическую смерть именно от русских, Помпео выразился так: «Мы считаем, что русские убили десятки турецких солдат. Мы подтверждаем , что будем продолжать оказывать Турции поддержку в различных областях” .

Турция и РФ сошлись в последнем столкновении, произошедшем в Идлибе, и турецкие солдаты сообщили, что силы режима понесли большие потери. На переговорах, состоявшихся в Москве после этих событий, было принято решение о прекращении огня между двумя странами.

С другой стороны, РФ и Турция, в настоящее время, продолжают проводить совместное патрулирование в Идлибе.

Источник: Tumhab (Турция) Source link https://www.tumhaber.com/gundem/son-dakika-abd-den-sok-aciklama-turk-askerlerini-rusya-oldurdu-h5618.html