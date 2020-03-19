Британские морпехи покинули Беларусь после двухнедельных совместных учений

19.03.2020, 6:49, Разное

Военнослужащие батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании, принимавшие участие в совместной белорусско-британской тренировке, убыли из Беларуси, сообщили в Минобороны.

Тренировка прошла с 1 по 14 марта на полигоне «Лосвидо» в Витебске в рамках подготовки миротворческой роты 103 Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН.

Белорусские и британские миротворцы обменялись опытом в выполнении базовых тактических приемов, основах выживания, ориентировании на местности, оказании первой помощи и противодействии самодельным взрывным устройствам.

Также в рамках визита британские военнослужащие посетили Музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс «Хатынь».

В церемонии торжественного завершения белорусско-британской тренировки 12 марта приняла участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Жаклин Перкинс.

«Первые отзывы военнослужащих из Великобритании показывают, что такие мероприятия действительно ценны, особенно когда они проводятся на двусторонней основе.

Ваши предки белорусы боролись с фашизмом в рядах Красной Армии, в лесах, а также рядом с нашими предками в британской униформе в Африке, Италии и Нормандии.

Наши предшественники сражались с одним и тем же врагом за общее дело.

Страдания белорусов 75 лет назад были намного больше, чем наши, и подчеркивают ваше национальное стремление предотвращать конфликты. И в этом стремлении мы вас поддерживаем», — заявила посол.

По информации Минобороны, с 2010 года белорусские военнослужащие принимают участие в миссии Временных сил ООН в Ливане. Там находятся пять представителей Вооруженных сил: офицер штаба и четыре медицинских специалиста военного госпиталя штаб-квартиры миссии. Ротация личного состава осуществляется ежегодно.

В октябре 2019 года министерства обороны Беларуси и Италии подписали техническое соглашение о сотрудничестве в рамках совместного участия в миссии Временных сил ООН в Ливане. Положениями соглашения предусмотрено увеличение количества белорусского контингента в этой миссии.

Кроме того, Минобороны Беларуси прорабатывает другие возможности привлечения миротворческой роты к международной деятельности ООН по поддержанию мира и безопасности.