На юбилей Победы покажут более двухсот единиц вооружения

19.03.2020, 6:40, Новости дня

В РФ продолжается подготовка к юбилею Победы. В этом году на Красной площади покажут 225 единиц вооружения. Большую часть готовят предприятия концерна "Уралвагонзавод".

Там отметили, что почти полторы сотни боевых машин уже готовы. Из них 40 единиц — это историческая техника, которая возглавит колонны. Все оборудование проверено и восстановлено.

24 новейших образца продемонстрируют впервые. Это, например, танки Т-90М "Прорыв", БМП Т-15 "Армата" с боевым модулем "Кинжал", а также БМ 2С38 "Деривация".

В пресс-службе концерна подчеркнули: техническое сопровождение военной техники на всех этапах подготовки также будут проводить специалисты концерна, сообщает телеканал "Россия 24"