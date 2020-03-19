 

Индексы азиатских бирж продолжают снижение

19.03.2020, 6:40, Новости дня

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи снизился почти на 4%. Также снижаются индексы Шанхайской и Шэньчжэньской бирж. Инвесторы продолжают бояться экономических последствий от распространения коронавируса.

Индекс Шанхайской биржи снизился на 3,39%, шэньчжэньский упал на 2,1%. Индекс Гонконгской фондовой биржи также торгуется в минусе, передает РИА Новости.

Днем ранее биржи Азии в ходе торгов демонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне заявления властей США о новых мерах поддержки экономики. Но к концу торгов опасения за перспективы мировой экономики стали преобладать, сообщает РИА Новости.

Торги в РФ в среду завершились заметным снижением. Индекс Мосбиржи по итогам дня потерял пять процентов. Почти на 11% ушел в минус индекс РТС.

На валютной сессии рубль также сдавал позиции. В результате курс доллара остановился у верхней границы установленного ЦБ ценового диапазона. На закрытии за единицу американской валюты предлагали 80 рублей 87 копеек. Евро превысил отметку в 88 рублей. Таких показателей рынок не видел с зимы 2016 года. Котировки снижались на фоне очередного обвала на сырьевых площадках.

В США на следующей неделе Нью-Йоркская фондовая биржа полностью перейдет на электронный формат. Чтобы не допустить распространения коронавируса, она впервые в истории закроет залы без остановки торговых операций. Рынки будут работать по обычному графику, сообщает телеканал "Россия 24".



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