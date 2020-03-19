Коронавирус готовит жесткую посадку авиаотрасли

19.03.2020, 6:40, Новости дня

Мировая авиаотрасль уже несет тяжелые потери из-за пандемии коронавируса, однако эксперты полагают, что настоящий кризис в ней еще впереди. Как сообщает South China Morning Post, по оценке экспертов, сокращение мощностей может достичь 80%, а части компаний грозит банкротство.

В качестве примера издание приводит авиакомпании Гонконга, где ситуация еще больше усугубилась из-за решения властей ввести домашний карантин для всех иностранцев, прибывающих в особый административный район Китая.

О возможном падении бизнеса некоторых перевозчиков на 80% заявил, в частности, партнер OC&C Strategy Consultants Паскаль Мартин. При этом, по данным компании Cirium, занимающейся аналитикой авиаотрасли, в одном только Китае с 1 января по 10 марта уже отменены более 500 000 из 1,11 млн регулярных рейсов, то есть, 45%.

“Воздействие пандемии огромно”, — отмечает Мартин, — “Можно рассчитывать на падение на 50-80%, в зависимости от авиакомпании, от общей стоимости трафика в течение тех недель, когда авиакомпании отменяли свои рейсы. И эта цифра увеличивается неделя за неделей”.

Согласно информации, размещаемой на платформе Statista, прямой вклад путешествий и туризма в мировой экономический объем в 2019 году составил чуть менее $2,9 трлн. Общий вклад отрасли превысил $9,2 трлн.

По оценке Паскаля Мартина, в ближайшие месяцы потери авиакомпаний будут расти, так как все больше стран закрывает границы.

“Например, акции British Airways уже потеряли более 60 процентов своей стоимости в прошлом месяце. К июню, если дела пойдут лучше, мы увидим, что акции авиакомпаний начнут восстанавливаться. Но они, возможно, еще не достигли своего дна”, — добавил эксперт.

При этом Мартин отметил, что есть и позитивные моменты: то, как Китай и Южная Корея оперативно борются с инфекцией, а также работа над вакциной от коронавируса, ведущаяся сразу в нескольких странах, внушает осторожный оптимизм.

Однако пока вспышку гасят в одном месте, огонь может перекинуться и на другие объекты.

“Большое беспокойство вызывает то, что в Африке, Индии и в остальной Азии может начаться третья волна… Если вирус распространится в этих регионах, это может привести к длительной остановке воздушного движения”, — добавил аналитик.