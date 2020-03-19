 

“Боятся шумихи и огласки”: Кравец рассекретила скрывающих коронавирус звезд

19.03.2020, 6:30, Разное

“Я знаю нескольких звезд, живущих неподалеку от меня артистов, у которых подозрение на коронавирус, – сообщила Кравец. – Врачи тайком приезжают к ним на дом, чтобы не было огласки, шумихи и излишней паники. Потом все будут думать, что ты заразный, не будут звать сниматься и выступать, а кому это надо? Тем более, как говорят специалисты, следы коварного коронавируса остаются в организме на всю жизнь и сказываются на дыхательной системе”.

Главная светская львица Москвы хорошо понимает этих людей. Она и сама и отказалась отправлять в больницу дочь, у которой после возвращения из Италии поднялась температура.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Мар 2020 в 8:14 PDT

“Прибывшая бригада медиков стала настаивать на немедленной госпитализации. Мол, есть распоряжение забирать в больницу всех, ибо велик риск, что это коронавирус, – отметила Алена. – С трудом удалось отбить дочку и дать расписку, что девочка останется дома на карантине две недели, что никуда ходить не будет, а если состояние ухудшится – сразу вызову врача. На дому сдали кровь на лейкоциты и антитела, ждем результатов”.

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Публикация от Алёна Кравец&#55357;&#56650; (@kravetsalena) 17 Мар 2020 в 2:32 PDT

Рассказала Кравец и о панике среди богатых. “Многие на Рублевке заказывают медицинские маски для лица при помощи экспресс-почты из Америки. Правда, каждая маска стоит по 15-20 долларов плюс доставка, но никого не пугает это. Выписывают штук по 100-200 сразу, ибо в обычных российских аптеках маски проблематично найти даже за большие деньги, – вздохнула Алена. – Я много раз отправляла водителя – он не нашел. А еще в элитных гастрономических магазинах у нас возле дома смели черную икру и лобстеров – видно, чтобы уж напоследок наесться”.



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