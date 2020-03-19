 

Иммунитет не спасет: ученый раскрыл страшную правду о коронавирусе

19.03.2020, 6:30, Разное

Иммунитет к коронавирусу COVID-19 не будет стойким и пожизненным. Об этом сообщил руководитель лаборатории экологии микроорганизмов Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.   

Защитные силы организма будут вести себя с коронавирусом примерно так же, как с гриппом, поэтому на стойкость иммунитета надеяться не стоит, полагает ученый. “К сожалению, это свойственно всем вирусам, вызывающим ОРВИ”, – цитирует Щелканова РИА Новости.

Впрочем, заметил эксперт, информация о заразившихся коронавирусом второй раз может быть результатом неверной диагностики. Нет данных о том, что способность заражать у COVID-19 рекордная, подчеркнул специалист.  

На 17 марта в мире выявлено 179 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Наиболее плачевная ситуация складывается в Италии: там число заразившихся приближается к 30 тысячам.   

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Мар 2020 в 8:14 PDT

В России выявлено 93 случая, восемь человек выздоровели. Власти Москвы и Подмосковья отменили все мероприятия с количеством участников более 50, закрываются театры и кинозалы.   

Для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 правительство приняло решение закрыть границы с 18 марта по 1 мая. Предполагается выделить дополнительные 300 миллиардов рублей на борьбу с пандемией.



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