Число случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке за день удвоилось

19.03.2020, 6:30, Новости дня

Число зафиксированных в Нью-Йорке случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки увеличилось в два раза, сообщило управление здравоохранения крупнейшего мегаполиса США.

По данным управления, в Нью-Йорке зарегистрировали 1 тыс. 871 случай заражения против 923 случаев днем ранее, передает ТАСС.

Представители управления подчеркнули, что такие оценки не включают в себя тех жителей Нью-Йорка, которые были инфицированы, но не прошли медицинское обследование.

По информации федеральных и местных властей США, число случаев заражения в Штатах превысило 7,7 тыс., умерли по меньшей мере 118 человек. По данным телеканала CNN, в США выявили почти 8,7 тыс. случаев заражения, а умерли 149 человек.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса 1,3 трлн долларов на программу смягчения последствий распространения коронавируса в США.

В прошлую пятницу Трамп ввел в США общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса. Результаты проверки самого Трампа на коронавирус оказались отрицательными, при этом первый случай заражения выявлен в Конгрессе.