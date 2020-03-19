Мнение: Ждун голосования

19.03.2020, 6:20, Разное

Мы что-то не поняли! Не успел президент кликнуть всех россиян на голосование 22 апреля (https://t.me/SerpomPo/5443), как тут же понеслись уточнения. Сначала сам Путин не исключил переноса сроков. Сегодня с утра глава ЦИК Памфилова призвала не нервировать граждан спекуляциями на тему голосования. А пресс-Песков кинулся заверять, что, если ситуация будет развиваться неблагоприятно, и «участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья населения», то «будет принято решение о сдвижке сроков проведения голосования вправо». «Суждение будут выносить» профессионалы, а «последнее слово будет за Путиным».

Что же президенту вчера наговорили «профессионалы», что он поспешил с указом?

Или вы там наверху всерьез думаете, что народ, если от чего нервничает и чего ждет, так это голосования по вашим поправкам в Конституцию?

И да, спасибо, что обещаете не заставлять голосовать в случае угрозы для здоровья!

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