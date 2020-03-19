 

Мнение: Ждун голосования

19.03.2020, 6:20, Разное

Мы что-то не поняли! Не успел президент кликнуть всех россиян на голосование 22 апреля (https://t.me/SerpomPo/5443), как тут же понеслись уточнения. Сначала сам Путин не исключил переноса сроков. Сегодня с утра глава ЦИК Памфилова призвала не нервировать граждан спекуляциями на тему голосования. А пресс-Песков кинулся заверять, что, если ситуация будет развиваться неблагоприятно, и «участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья населения», то «будет принято решение о сдвижке сроков проведения голосования вправо». «Суждение будут выносить» профессионалы, а «последнее слово будет за Путиным».

Что же президенту вчера наговорили «профессионалы», что он поспешил с указом?

Или вы там наверху всерьез думаете, что народ, если от чего нервничает и чего ждет, так это голосования по вашим поправкам в Конституцию?

И да, спасибо, что обещаете не заставлять  голосовать в случае угрозы для здоровья!

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo – Никого не жалко, никого…  

Источник: СерпомПо



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Алена Водонаева пообедала в столовой для депутатов Госдумы и показала цены в меню

02.02 / В Приморье мать-одиночка и ее девять детей остались без крова из-за пожара

13.03 / Скандалы: Одиннадцать друзей Александра Шестуна

25.02 / Моника Беллуччи, Дита фон Тиз, Карли Клосс и другие знаменитости на открытии выставки Christian Louboutin

20.02 / В Санкт-Петербурге на пустыре на углу Обводного канала и Шкапина появится школа

19.02 / Автоновости: BMW M4 2020 года получит 500-сильный двигатель и радикально новый дизайн

14.03 / После переворота

13.03 / Мнение: Помощь для Алексея Пащенко

04.03 / Мнение: Дружеский намёк

04.02 / Персональный стилист рассказала о фривольной фотосессии Елизаветы II

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска